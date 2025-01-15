Сорок челябинцев — ликвидаторов экологической катастрофы на Черном море могут получить особую награду

Законопроект о поощрении волонтеров поддержали в Госдуме

Волонтеры из Челябинска продолжают очищать черноморское побережье от мазута и отмывать погибающих птиц. За свою работу они смогут получить особый нагрудный знак, если инициативу поощрения поддержит Общественная палата. О проекте награждения ликвидаторов ЧС Первому областному информагентству рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Законопроект о награждении волонтеров, очищающих Краснодарский край, разработали Российское экологическое общество и Совет блогеров. Инициативу о присуждении нагрудного знака «Почетный волонтер ликвидации ЧС на черноморском побережье» уже передали председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Он идею поддержал и направил ее на заключение в кабмин.

«Мы считаем, что поощрение волонтеров — это справедливо. Я был на побережье, видел, как работают люди. Беда очень сплотила всех: кто-то даже свои новогодние каникулы посвятил волонтерской деятельности. Еще раз подчеркну, что это справедливо», — отметил Рашид Исмаилов.

Глава Российского экологического общества поделился, что награда предполагается для тех, кто проработал на море более 100 часов, в тяжелых условиях. Замазученный песок убирать непросто, для этого нужны и силы, и здоровье. Сложнее всего вычищать мелкую фракцию нефтепродуктов из песка.

«Мы предложили эту инициативу, потому что сами провели в Анапе две недели, были волонтерами. Мы привезли две тонны гуманитарной помощи и изнутри видели этот тяжелый труд, много общались с добровольцами, которые там находятся с самого начала. И тот подвиг, который совершают эти люди, на наш взгляд, нужно обязательно отметить», — добавила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.

При этом каждый волонтер обеспечен средствами индивидуальной защиты, ведется строгий контроль, чтобы люди имели все необходимое. Многие рестораны, предприниматели и хозяева гостевых домов откликнулись: бесплатно размещают добровольцев, кормят.

Руководитель челябинского отделения сообщества «Экосистема» Яна Трудкова рассказала нашему корреспонденту, что от региона делегация не вылетала, но многие челябинцы отправились поодиночке, около 40 человек Яна встретила в волонтерских пунктах. Также помогают и те, кто несколько лет назад переехал с Южного Урала на юг, как писательница Ульяна Бисерова. Недавно она отмывала птиц в приемке Витязево.

К слову, Рашид Исмаилов поделился, что почти 6 тысяч птиц уже спасены. Но никто пока не может ответить на вопрос, сколько еще нужно времени для ликвидации. Сейчас вопрос стоит уже не столько в очищении берега, сколько в танкерах, оставшихся в море. Один совсем затонул, второй на мели. Когда придет жара, есть риск, что мазут со дна поднимется и может выйти на берег.

Материал создан ИА «Первое областное».