Рашид Исмаилов: «На сегодняшний день течи нефтепродукта в Черном море нет»

С берегов Краснодарского края вывезено уже 118 тыс. тонн замазученного песка

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал об актуальной ситуации в акватории Керченского пролива. В эти дни эколог работает в Оперштабе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщил Рашид Исмаилов в своих соцсетях.

По его словам, на 6 января течи нефтепродукта нет, затонувшие танкеры проверили водолазы. Однако пятна на море еще есть — весь мазут собирают 10 судов Морспасслужбы. С берегов загрязненный песок убирают более 500 единиц техники. Вывезено уже 118 тысяч тонн.

«Очень важно по птицам: много обращений приходит. Вчера коллеги собрали специалистов и профессионалов, организовали рабочую группу. Будет принят единый алгоритм для всех реабилитационных центров; для каждого вида птиц отдельно: кого, когда и куда выпускать. Также прорабатывается вопрос окольцовки птиц. Еще раз подчеркну — огромный труд волонтеров не должен пропасть даром», — заявил Рашид Исмаилов.

Также глава Российского экологического общества подчеркнул, что ежедневно на ликвидацию экологической катастрофы пребывает техника и личный состав МЧС.

Напомним, на Черном море работают и волонтеры из Челябинской области. По их словам, работа идет адская: многие встают в семь утра, а спать ложатся немногим раньше. Наводить порядок на побережье сложно, даже мужчинам. Работать в респираторах тяжело. У людей возникает чувство, что бедствию нет конца и края: иногда море подмывает побережье и снова появляется мазут.

Также президент Владимир Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море экологической бедой.