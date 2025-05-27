Челябинцы не покупают туры в Анапу после закрытия пляжей из‑за мазута

Местные туроператоры отмечают нулевой спрос на отдых в черноморском городе‑курорте

Особенностью туристического сезона 2025 года в России стало отсутствие спроса на туры в Анапу. Местные туроператоры отмечают, что челябинцы не хотят отдыхать в этом городе-курорте после закрытия пляжей из-за разлива мазута. Об этом представители компании рассказали корреспонденту ИА «Первое областное».

«Туристы едут на отдых в Краснодарский край, но не в Анапу. На днях мы как раз встречались с представителями турорганизаций в регионе, и абсолютно у всех „стоит“ Анапа, спрос нулевой. Бронирование отелей сместилось в сторону Сочи, челябинцы выбирают отдых в Адлере, Сочи, Крыму, куда сейчас организованы регулярные автобусные туры», — пояснила глава Челябинской ассоциации турорганизаций Инна Лобода.

По ее словам, несмотря на отсутствие спроса со стороны туристов, отели и гостиницы Анапы цен не снижают. О скидках или акциях информация туроператорам не поступала.

«В Анапе много туристов, которые „дикарями“ поехали либо к родственникам на отдых. Спроса в Анапу нет вообще. Есть в этом году интерес на туры в Сочи, Адлер, в Абхазию, но в Анапу не едут. До разлития мазута спрос был стабильный и понятный, в том числе по детским лагерям, оздоровительным санаториям. Конечно, никто не ожидает, что курорт будет пустовать, но число туристов явно сократится», — считает директор турагентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

К слову, отдых в Анапе никогда не был в топе самых востребованных направлений у челябинцев. На побережье много водорослей, которые растут в июне-августе, а теперь еще и мазут. Туда нет прямых авиарейсов, и добираться долго. Это не массовый курорт.

«Отдых в Анапе сегодня дороже, чем в Турции. Цены на питание на уровне московских, сервиса практически нет, поскольку туризм развивает там в основном местная диаспора. Часто возникают проблемы с водоснабжением и электричеством. Те, кто был на отдыхе в Анапе один раз, больше туда не едут. В основном сейчас там отдыхают местные — из Краснодарского края, Ростовской области. У челябинцев никогда не было спроса на Анапу», — комментирует директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

На черноморском побережье отели с системой «Все включено» практически отсутствуют либо они очень дорогие. Так, на июньские праздники отдых в «Рэдиссон» на Красной Поляне обойдется в 60 тысяч рублей за три дня на двух человек (с завтраками). За эти деньги можно на неделю слетать в Турцию в отель All Inclusive, но, правда, одному.