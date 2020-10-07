По факту пожара в жилом доме Магнитогорска начата проверка

Региональная прокуратура выяснит, были ли нарушены права эвакуированных жильцов.

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Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту соблюдения прав жителей дома на улице Пионерской в Магнитогорске, где минувшей ночью произошёл пожар. Напомним, из пятиэтажки эвакуировали 44 жителя дома.

«Прокуратурой области организована проверка по факту происшедшего в ночь на 7 октября пожара в жилом доме, в результате которого без жилья остались 44 жителя дома. В ходе проверки будет дана оценка исполнению противопожарного законодательства, а также проверено соблюдение прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. При выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре в доме поступило от очевидца глубокой ночью. Несмотря на незамедлительное прибытие на место ЧП сотрудников МЧС, пожар успел распространиться на площади 540 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, жители дома размещены в пункте временного размещения, сформированном на базе школы № 21.