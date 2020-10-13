В Карталах в результате пожара погибла женщина

Сын попытался спасти мать из огненной ловушки, но безуспешно.

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В Карталах Челябинской области в понедельник произошёл пожар в одной из квартир в многоэтажном доме. Несмотря на оперативное прибытие пожарных на место ЧП, жертв избежать не удалось. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вызов пожарным поступил из дома, расположенного на улице Пушкина, в 6:48 утра. Уже через три минуты сотрудники 62 пожарно-спасательной части Карталинского гарнизона прибыли на место и приступили к тушению огня.

«Одновременно с ликвидацией горения звеном газодымозащитной службы из непригодной для дыхания среды было выведено семь человек. Но, несмотря на оперативные действия пожарных, жертв избежать не удалось. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС на балконе квартиры, в которой произошло возгорание, была обнаружена 52-летняя женщина без признаков жизни»,— рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что погибшая проживала в квартире вместе с сыном, который на момент возгорания спал. Проснувшись, молодой человек сразу же вызвал пожарных и попытался помочь матери, но безуспешно.

Причины пожара выясняются сотрудниками отделения дознания. Но, по предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.