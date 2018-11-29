/ С питьевой водой в Челябинске все в порядке

Специалисты Роспотребнадзора завершили обязательную проверку.

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз проверили качество воды в Челябинске. Она идет в дома горожан с Сосновских водоочистных сооружений. Образцы отправили в лабораторию для детального изучения. Результат — гигиеническим требованиям вода отвечает. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям все в порядке, причем таков общий результат и за последние 10 месяцев исследований.

За 10 месяцев 2018 года Аккредитованным Лабораторным Испытательным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» исследовано из коммунального городского водопровода 186 проб воды холодного водоснабжения, 2 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (1,1%) и 5 проб по микробиологическим показателям (2,7%). В этот же период исследовано 68 проб воды горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям, 5 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что качество и безопасность питьевой воды в Челябинске постоянно контролируют специалисты Роспотребнадзора и МУП ПОВВ.