/ Прокуратура требует от копейских властей обеспечить жителей Вахрушево питьевой водой

Переполненные выгребные ямы стали поводом для волнения

Давняя проблема с водоснабжением в поселке Вахрушево Копейского округа вышла на новый уровень. Несмотря на заверения предыдущего главы города Владимира Бисерова в 2016 году, обеспечить подачу воды так и не удалось. Проведенная в населенном пункте проверка выявила факт ненадлежащего состояния системы водоотведения из-за переполненных выгребных ям. Для устранения проблемы прокурор обратился в суд.

Прокурором Копейска в интересах неопределенного круга лиц направлено исковое заявление о понуждении администрации Копейского городского округа разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского округа; организовать водоотведение поселка Вахрушево бесперебойно и круглогодично; принять меры, обеспечивающие предотвращение подтопления поселка Вахрушево; обеспечить поселок Вахрушево питьевой водой бесперебойно и круглогодично в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что Копейский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, ранее 32,7 миллиона рублей было направлено из областного бюджета в Копейский городской округ для строительства водопровода в поселке Вахрушево, который обеспечит круглогодичную поставку питьевой воды в населенный пункт. До этого в поселке пробурили временную скважину.