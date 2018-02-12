/ Сооружение, поставляющее питьевую воду в Бреды, сочли небезопасным

Прокуратура просит исправить все через суд.

В поселке Бреды единственное гидротехническое сооружение, снабжающее водой 11 тысяч человек, работает с нарушениями. Это выявила прокуратура Брединского района. Представители надзорного органа не обнаружили проектную документацию сооружения, а также техосвидетельствование его работоспособности и разработанные критерии безопасности.

Проверка показала, что в нарушение требований Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» отсутствует расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате аварии; не назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сооружения; со стороны верхнего бьефа бетонной плотины отсутствует ограждение. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Поскольку гидротехническое сооружение находится в собственности муниципального района, прокуратура обвинила районную администрацию в бездействии и обратилась в суд. Таким образом администрацию заставят выполнить законные обязанности.