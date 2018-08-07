/ Символы Челябинска могут появиться на бутылочке с питьевой водой

Город стремится к лидерству в Интернет-голосовании за право быть на этикетке.

Коллекцию «Города России» готовит к выпуску известная компания, занимающаяся производством питьевой воды из источника. Уже известно, что появятся бутылочки с изображением достопримечательностей Новосибирска, Сочи, Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Печатать на этикетке решили только «популярные» города, а потому в Интернете запущено голосование на сайте gorodarf.com.

В новой линейке уже 6 городов. У тебя есть возможность принять участие в голосовании, и город появится на этикетке в новой серии. Сейчас за Сургут отдано 15 686 голосов, за Челябинск — 12 855 голосов и за Пермь 549 голосов. — рассказали организаторы голосования.

Действительно, чтобы в южноуральской столице пить воду из «челябинской» бутылочки, нужно активнее голосовать за свой город.

Челябинску не привыкать быть «лицом» товара. Ранее его символы украсили «городскую» коллекцию известного косметического бренда. На коробочках и баночках появились изображения ЮУрГУ, верблюда, краеведческого музея. Дизайнеры отмечали яркость картинки. По их мнению, именно так должен позиционировать себя город во всех брендах.