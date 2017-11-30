/ Урбанисты научили чиновников благоустройству дворов в Челябинске

На семинаре рассказали о пешеходных дорожках, парковочных местах и ограждениях.

Челябинские власти прошли семинар по практикам улучшения городской среды. Встреча стала первой в таком формате, подобные мероприятия позволяют более эффективно проводить обновление дворовой территории за счет бюджета. Во встрече приняли участие городские урбанисты, главы районов и другие чиновники.



Депутаты Госдумы привлекают в Челябинск большие деньги, и нам нужно использовать лучшие практики для того, чтобы на эти деньги делать наши дворы лучше, чтобы они выглядели, как в Европе, и жизнь наших горожан действительно становилась комфортнее. Благоустройство должно быть современным, эстетичным и удобным для людей. Это мероприятие действительно стало важным шагом, нам сегодня удалось пообщаться с аудиторией, которая непосредственно принимает решения, участвует в выборе зон для благоустройства, мы увидели открытость с их стороны, поэтому есть большие надежды, что в 2018 году нам удастся сделать многое. — прокомментировал урбанист Лев Владов.

Важность таких встреч отметил и инициатор семинара — депутат Госдумы Владимир Бурматов.



Главное достоинство всех этих предложений в том, что все они реальны. Это не прожектерство и не пустые слова, это то, что уже реализовано в других городах России и мира. Это современные тенденции, без которых невозможно развитие нашего города. Сегодня, конечно, были высказаны разные мнения, было много критики и споров, но именно так и рождается истина. Наша общая задача — сделать жизнь наших граждан комфортнее и лучше, поэтому я благодарен урбанистам, которые взялись в этом помогать. Они сейчас являются носителями лучших практик и знают, как сделать городскую среду комфортной для мам, детей, пенсионеров и всех жителей. — отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов провел встречу с челябинским убранистом Львом Владовым и обсудил с ним имеющиеся проблемы благоустройства, а также экологии. Парламентарий поддержал инициативы по развитию сети общественного транспорта, наведению порядка в сфере уличной рекламы, обустройству детских площадок и общественных пространств, реконструкции внутридворовых проездов и тротуаров, озеленению города.

