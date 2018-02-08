/ Пожелания о благоустройстве Ленинского района примет от жителей администрация

﻿Обмен мнениями пройдет в режиме онлайн на 1obl.tv.

К благоустройству городской среды в Челябинске привлекают жителей. Они могут свериться с интерактивной картой «проблемных» мест, рассказать, чего не хватает в отдельном районе города. Проживающим в Ленинском районе предложили лично рассказать администрации о своих желаниях. Встретиться решили с жителями поселка ЧКПЗ. Разговор будут транслировать в онлайн-режиме.

Жители Челябинска могут принять участие в выборе общественных пространств, которые приведут в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Администрация Ленинского района встретится с местными жителями, чтобы обсудить совместную работу по программе «Формирование комфортной городской среды». — рассказала редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Трансляция беседы администрации Ленинского района с местными жителями начнется 8 февраля в 18:00. Следить за ее ходом можно на «Онлайн ТВ» и в официальных группах сайта «Первый областной» в социальных сетях.