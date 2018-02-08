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/ Власти рассматривают возможность голосования за улучшение парков и скверов на выборах Президента

Власти рассматривают возможность голосования за улучшение парков и скверов на выборах Президента

Интерактивная карта поможет горожанам сориентироваться в проектах.
сегодня в 11:49
  |  Общество

Жители Челябинска могут внести свои предложения о благоустройстве городской среды. Специально для этого разработана интерактивная карта. Она включает в себя нуждающиеся в благоустройстве места южноуральской столицы.

Год назад мы уже советовались с горожанами и выбирали в каждом районе по пять мест, которые должны реконструироваться. Сегодня мы хотим еще раз спросить у жителей, правильно ли мы сориентировались, правильно ли выбрали эти места, и что они хотят видеть в своем районе, какова будет очередность. Рассчитываем на активность жителей нашего любимого города, чтобы они высказали свое мнение о том, что нужно первое сделать, и каким должно быть то или иное общественное пространство, тот или иной сквер, тот или иной парк. — заявил председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Онлайн-карта общественных пространств, преобразование которых рассматривается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», расположена здесь.

Для каждого района разработана типовая форма бюллетеня для рейтингового голосования, куда войдут пять отобранных территорий. Подсчетом голосов будет заниматься специально созданная в каждом районе комиссия. Сегодня общественная палата предложила провести итоговое рейтинговое голосование 18 марта, мы предложение приняли и будем принимать решение с учетом общественного мнения. Но в день выборов, безусловно, мы сможем охватить большее количество людей для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды. — озвучил планы начальник Управления организационной и контрольной работы Сергей Губин.

Напомним, до 31 марта заявить об объектах, требующих благоустройства, могут жители южноуральских населенных пунктов с численностью населения больше 20 тысяч человек. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

На основе пожеланий жителей области составят рейтинг общественных пространств. После этого будет открыто голосование, которое продлится до 22 марта. На данный момент уже поступило более 10 тысяч предложений, в список попали 182 объекта.

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