/ Руководство ХК «Трактор» о готовности к игровому сезону: «Смотрел, не мог нарадоваться»

Трансляция первого домашнего матча на 1obl.tv состоится уже 2 сентября.

Сегодня, 30 августа, в ледовой арене «Трактор» главные тренеры и руководство «Трактора» провели встречу с представителями СМИ. На пресс-конференции обсуждался предстоящий сезон и подготовка к нему. Первым слово взял генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. Он подчеркнул, что у всех команд системы была серьёзна подготовка к сезону.

У нашей системы была очень серьезная подготовка. Все ребята выдержали достойно. Я лично смотрел и не мог нарадоваться, молодцы. Еще отмечу, что все прошли предсезонку без травм. Это очень важно, так как скамейка у нас не такая длинная. Были турниры, где все команды играли в финалах. Просмотрели очень много молодежи. В целом, если говорить о предсезонке — все удалось. — комментирует сайту «Первый областной» генеральный менеджер клуба Евгений Губарев.

В ближайшее время команда встретиться с президентом клуба, губернатором области Борисом Дубровским. Тогда будут обозначены конкретные задачи на игровой сезон.

Все, что мы планировали сделать на предсезонке — мы сделали. В первое время я присматривался к ребятам, ребята присматривались ко мне. Затем мы поехали в Финляндию, где были шикарные условия, за что хочу выразить благодарность руководству клуба. Все было в тишине и покое. В Паюлахти сделали очень большой объем работы, все выдержали. Никто не жаловался, все понимали, что это все очень важно переде сезоном. Сыграли три игры под большими нагрузками. Результат был не во главе угла, я больше смотрел на потенциальных игроков состава. Меняли систему, тактику, ребятам было тяжело. — рассказывает главный тренер Герман Титов.

Первый домашний матч команды «черно-белых» состоится уже в это воскресенье, 2 сентября. Челябинцы встретятся с московским «ЦСКА». Сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию встречи.

Напомним, летом команда Германа Титова участвовала в двух предсезонных турнирах. На Кубке губернатора Челябинской области «Трактор» занял второе место, уступив в финале уфимскому «Салавату Юлаеву», а на мемориале памяти Ивана Ромазана челябинцы заняли третье место.