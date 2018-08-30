Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.08 -0.07 79.68 +0.12
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Руководство ХК «Трактор» о готовности к игровому сезону: «Смотрел, не мог нарадоваться»

Руководство ХК «Трактор» о готовности к игровому сезону: «Смотрел, не мог нарадоваться»

Трансляция первого домашнего матча на 1obl.tv состоится уже 2 сентября.
сегодня в 19:24
  |  Хоккей

Сегодня, 30 августа, в ледовой арене «Трактор» главные тренеры и руководство «Трактора» провели встречу с представителями СМИ. На пресс-конференции обсуждался предстоящий сезон и подготовка к нему. Первым слово взял генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. Он подчеркнул, что у всех команд системы была серьёзна подготовка к сезону.

У нашей системы была очень серьезная подготовка. Все ребята выдержали достойно. Я лично смотрел и не мог нарадоваться, молодцы. Еще отмечу, что все прошли предсезонку без травм. Это очень важно, так как скамейка у нас не такая длинная. Были турниры, где все команды играли в финалах. Просмотрели очень много молодежи. В целом, если говорить о предсезонке — все удалось. — комментирует сайту «Первый областной» генеральный менеджер клуба Евгений Губарев.

В ближайшее время команда встретиться с президентом клуба, губернатором области Борисом Дубровским. Тогда будут обозначены конкретные задачи на игровой сезон.

Все, что мы планировали сделать на предсезонке — мы сделали. В первое время я присматривался к ребятам, ребята присматривались ко мне. Затем мы поехали в Финляндию, где были шикарные условия, за что хочу выразить благодарность руководству клуба. Все было в тишине и покое. В Паюлахти сделали очень большой объем работы, все выдержали. Никто не жаловался, все понимали, что это все очень важно переде сезоном. Сыграли три игры под большими нагрузками. Результат был не во главе угла, я больше смотрел на потенциальных игроков состава. Меняли систему, тактику, ребятам было тяжело. — рассказывает главный тренер Герман Титов.

Первый домашний матч команды «черно-белых» состоится уже в это воскресенье, 2 сентября. Челябинцы встретятся с московским «ЦСКА». Сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию встречи.

Напомним, летом команда Германа Титова участвовала в двух предсезонных турнирах. На Кубке губернатора Челябинской области «Трактор» занял второе место, уступив в финале уфимскому «Салавату Юлаеву», а на мемориале памяти Ивана Ромазана челябинцы заняли третье место.

Спорт
Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки
вчера в 15:18
Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки
Общество
Тысячу билетов на матч открытия сезона «Трактора» раскупили за несколько минут
29.08.2018
Тысячу билетов на матч открытия сезона «Трактора» раскупили за несколько минут
Хоккей
«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
24.08.2018
«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
Хоккей
Челябинский «Трактор» уступил хозяевам Мемориала Ромазана в матче открытия
24.08.2018
Челябинский «Трактор» уступил хозяевам Мемориала Ромазана в матче открытия
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Руководство ХК «Трактор» о готовности к игровому сезону: «Смотрел, не мог нарадоваться»
сегодня в 19:24
Руководство ХК «Трактор» о готовности к игровому сезону: «Смотрел, не мог нарадоваться»
Общество
Губернатор впечатлен динамикой развития производства и культурной жизни Карабаша
сегодня в 19:15
Губернатор впечатлен динамикой развития производства и культурной жизни Карабаша
Общество
Последнее интервью Иосифа Кобзона телеканалу ОТВ
сегодня в 19:09
Последнее интервью Иосифа Кобзона телеканалу ОТВ
Общество
Пещеру и дубравы возьмут под особую охрану в Челябинской области
сегодня в 18:09
Пещеру и дубравы возьмут под особую охрану в Челябинской области
Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
сегодня в 17:38
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Общество
Следователи проверяют семью, которую в соцсетях обвиняют в домогательстве к 5-летней девочке
сегодня в 17:20
Следователи проверяют семью, которую в соцсетях обвиняют в домогательстве к 5-летней девочке
Происшествия
Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео
  
сегодня в 16:19
Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео
Общество
Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?
сегодня в 16:16
Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6