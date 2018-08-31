/ Президент клуба «Трактор»: «Нацеливаемся на медали»

Губернатор дал напутствие челябинской команде перед новым игровым сезоном.

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Сегодня, 31 августа, губернатор Челябинской области, он же президент хоккейного клуба «Трактор» встретился со спортсменами и тренерским штабом. Борис Дубровский обозначил задачи на новый игровой сезон

В прошлом сезоне «молодежка» завоевала «бронзу». Давайте в этом сезоне замахнемся на «серебро». Высшая лига — ставлю задачу в этом сезоне команде «Челмет» выйти в плей-офф. Для «Трактора» прошлый сезон был сезоном больших удач для команды. В предстоящем периоде — выход в плей-офф даже не обсуждается. Давайте еще раз нацелимся на медали! — подчеркнул Борис Дубровский

Президент клуба посетил тренировку и пожелал «трактористам» боевого настроения и хорошей игры без травм.

Через неделю — День города Челябинска. Прошу вас подарить челябинцам к празднику хорошее настроение от ваших побед. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напутственные слова губернатора перед первыми матчами в новом сезоне КХЛ стали доброй традицией для клуба. Хоккеисты и руководство команды поблагодарили главу региона за поддержку. Тренерский штаб положительно оценивает итоги предсезонной подготовки. Первые матчи домашние «Трактора» состоятся уже 2 и 4 сентября. Прямые трансляции смотрите на «Онлайн-ТВ».



