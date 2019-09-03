Первая в России многотопливная заправка открылась в Копейске

В Челябинской области к вопросу перехода на газомоторное топливо подходят комплексно.

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В Копейске появился первый в стране автозаправочный комплекс, в котором представлены все виды топлива. В открытии принял участие Алексей Текслер и глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

На новой АЗС помимо традиционного бензина и дизеля, можно будет заправиться различными видами газов, в том числе и СПГ. По мнению главы региона у газомоторного топлива большие перспективы, благодаря дешевизне и экологичности.

«Важно развивать инфраструктуру, чтобы каждый мог получить такую заправку недалеко от дома. Это важно и для коммерческого, и для общественного транспорта. Наш регион — пилотный, где будет развиваться такое направление. Также при использовании газомоторного топлива выбросы снижаются в несколько раз, что принципиально для нового образа Челябинской области», — рассказал Алексей Текслер.

По словам главы региона, открытие такой станции последняя ступень в развитии газомоторного топлива в области. В регионе комплексно подходят к развитию газомоторного топлива.

«У нас строится завод по производству СПГ, который скоро будет открыт. Также у нас есть заправочные передвижные станции. Кроме того, мы приняли решение развивать общественный транспорт, который будет работать на газе. И именно благодаря комплексному подходу, было принято решение открыть здесь эту заправочную станцию», — заявил Алексей Текслер.

Глава «Новатэка» также рассказал, что сейчас компания разрабатывает планы по расширению инфраструктуры не только в Челябинской области.

«Для этого требуются капитальные вложения, которые сразу окупаться не будут. Есть правительственная программа по внедрению этого транспорта. Мы надеемся, что так появятся льготы для тех машин, что работают на газе, а также будут дотации по переоборудованию транспорта», — рассказал Леонид Михельсон.

Напомним, что на сжиженном природном газе также будут работать несколько моделей новых автобусов в Челябинске, которые должны будут привезти уже сегодня.