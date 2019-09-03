Алексей Текслер отправил в отставку еще одного чиновника

Свой пост в конце августа покинул и. о. замминистра тарифного регулирования и энергетики.

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На сайте правительства Челябинской области еще 30 августа было опубликовано постановление об отставке Ирина Малюговой, и. о. заместителя министра тарифного регулирования Челябинской области.

«Освободить Малюгову Ирину Владимировну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 30 августа 2019 года по инициативе гражданского служащего», — гласит постановление Губернатора Челябинской области от 30.08.19.

Ряд СМИ региона сообщает, что Ирина Малюгова покинула пост замминистра по собственной инициативе.

В последние месяцы в правительстве региона происходят кадровые изменения. Так, в настоящее время идет открытый конкурс на замещение вакантной должности министра промышленности Челябинской области. Это ведомство решил возродить Алексей Текслер. Кроме того, глава региона запустил проект «Команда Челябинской области», который направлен на поиск молодых и активных управленцев.