Откуда туман? В минэкологии объяснили появление пелены в Челябинске

По данным ведомства, дымка может задержаться здесь на несколько дней.

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Плохая видимость из-за тумана в Челябинске объясняется погодой. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии региона.

По словам начальника управления экологического просвещения министерства Виталия Безрукова, появление тумана связано с тем, что вода на еще тёплой поверхности испаряется, в то время как воздух уже достаточно холодный. Плохая видимость может сохраняться от получаса до нескольких дней.

«Сегодня мы наблюдаем такое природное явление, как сплошной туман. Видимость в густом тумане очень ограничена и часто не превышает пятидесяти метров. Небо почти не просматривается. В основном, это вечерний, ночной или утренний туман, а в холодное осеннее время при повышении температурных показателей холодный туман можно увидеть и днём», — рассказал Виталий Безруков.

Начальник управления экологического просвещения также добавил, что сейчас министерство ведет переговоры с челябинскими предприятиями о снижении количества выбросов в период тумана. Однако заявил, что вредных примесей в воздухе не было найдено. Напомним, что сегодня утром из-за плохой видимости из аэропорта Челябинска не смогли вылететь несколько самолетов.