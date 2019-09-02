Первая партия новых автобусов едет в Челябинск

Информацию о количестве современных машин сообщили в мэрии.

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Первые 18 экологичных автобусов будут доставлены в Челябинск уже завтра. Об этом рассказала врип главы города Наталья Котова после аппаратного совещания.

«Они должны появиться завтра к вечеру, после чего должны пройти определенные административные процедуры: технический осмотр, должны быть приняты в казну города Челябинска, поставлены на технический учет, должны пройти всю регистрацию. Т.е. это займет еще где-то неделю», — заявила Наталья Котова.

Также врип главы Челябинска рассказала, по каким маршрутам будут запущен новый транспорт.

«Параллельно мы будем определяться, где будут находиться автобусы, на какие маршруты они будут направлены. Первое предложение — направить на те маршруты, которые наиболее востребованы, т.е. это 64-ый», — добавила Наталья Котова.

Напомним, что всего в Челябинске должно появиться 66 новых низкополых автобусов, работающих на природном газе. Кроме того, транспорт будет оснащен кондиционерами и камерами видеонаблюдения.