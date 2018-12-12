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/ Только в первую смену будут учиться южноуральские школьники

Только в первую смену будут учиться южноуральские школьники

Для этого в регионе продолжается строительство новых учебных заведений.
сегодня в 13:34
  |  Общество

Три новых школы в Челябинске и два учебных заведения в Магнитогорске появятся к 2019 году. Так в Челябинской области выполняют одну из задач президента России. За ближайшие семь лет, то есть к 2025 году, всех детей нужно перевести на занятия в первую смену.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области посетили образовательный центр № 4 в Челябинске. Здесь же прошло обсуждение федерального проекта «Новая школа», на котором выясняли, как улучшить качество образования и чего не хватает южноуральским школьникам и их родителям.

Как заключил председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш, школы будущего должны быть такими же, как образовательный центр № 4.

Родители когда счастливы? Когда дети окружены заботой, вниманием, опекой. Когда у них есть перспективы роста и они могут строить карьеру. Здесь всё создано для того, чтобы дети наши были великими и учёными, артистами, спортсменами. — сказал сайту «Первый областной» председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Сейчас решается одна из главных задач — перевести всех учеников области на обучение в первую смену. Это планируется сделать до 2025-го года. Чтобы выполнить задачу, по поручению главы региона в области строят новые школы. Образовательный центр № 4 в микрорайоне «Ньютон» был открыт как раз в сентябре этого года. В комплекс центра вошли еще два детских сада. В планах — построить третий.

Мы продумываем уже так, чтобы, находясь в детском саду, дети уже имели возможность посещать школу. Чтобы были уже какие-то общие мероприятия у подготовишек и у наших первоклассников, чтобы была преемственность у воспитателей детского сада и учителей первых классов. Чтобы дети, перейдя из детского сада в школу, были к ней адаптированы. — отметила директор образовательного центра № 4 Светлана Сергеева.

Отметим, в этом году по поручению Бориса Дубровского были открыты школы в поселке Есаульском Сосновского района и в Магнитогорске. В 2019 году планируется сдать школу в Чурилово и продолжить строительство в 27 микрорайоне и «Парковом». Средства на возведение объектов уже направлены.

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