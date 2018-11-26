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/ «Социальные» школьники в Магнитогорске будут питаться бесплатно в 2019 году

«Социальные» школьники в Магнитогорске будут питаться бесплатно в 2019 году

Льгота на бесплатное питание некоторых групп учащихся сохранится.
сегодня в 10:53
  |  Общество

Магнитогорские школьники будут питаться в школьных столовых бесплатно. Льгота на питание для некоторых групп учащихся сохранится в 2019 году.

Бесплатно питаться смогут дети малоимущих граждан, которые состоят на учете в городском управлении социальной защиты, а также дети с нарушением состояния здоровья, которые состоят на диспансерном учете в медицинских учреждениях Магнитогорска.

Сегодня льготное питание получают более 12 тысяч школьников. Снизилось количество получателей льготы по состоянию здоровья. Но в связи с увеличением прожиточного минимума выросло число льготников из малообеспеченных семей. Так что эта льгота востребована, а по отдельным медицинским показаниям — даже жизненно необходима. — рассказал председатель собрания депутатов Магнитогорска Александр Морозов.

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