/ Собеседование по русскому языку впервые проведут для каждого южноуральского девятиклассника

Всего знание предмета проверят у почти 37 тысяч учащихся Челябинской области.

Уже 13 февраля девятиклассники Южного Урала проверят свои знания родного языка. Для них проведут итоговое собеседование по русскому, в котором, по предварительным данным, примут участие почти 37 тысяч учащихся Челябинской области.

Итоговое собеседование по русскому языку было введено в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. В прошлом году данная оценочная процедура прошла апробацию. Начиная с этого года, итоговое собеседование проводится обязательно для всех девятиклассников и является условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9-х классах. — сообщила начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

В ходе собеседования школьникам необходимо будет выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, а также монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение заданий отведено 15 минут, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья — 30 минут. По итогу каждый участник получит «зачет» или «незачет» по русскому языку.

Кроме того, у получивших «незачет» или не явившихся на собеседование вовсе будет возможность пройти процедуру 13 марта и 6 мая. Регистрация на мероприятие завершится 30 января. Демо-версия собеседования находится в свободном доступе здесь.