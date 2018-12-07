/ Убежавший из дома школьник попался волонтерам глубокой ночью

Ребенка искали по Сосновскому району.

Поиски школьника из Сосновского района благополучно завершились. Волонтеры рассказали, что мальчика искали без перерыва на сон. В итоге в три часа ночи его обнаружили и доставили домой. Где был ребенок целый день, неизвестно. Причина его побега из дома также остается неясна, родители и их соседи утверждают, что семья благополучная и мальчика никто не обижает.

Ребенок найден, жив и здоров. Спасибо всем, кто помогал в поисках. — написали волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

Напомним, ученик 6 класса ушел из дома в Сосновском районе утром 6 декабря. Родителей об этом не предупредил. В школу мальчик шел во вторую смену, так что куда мог отправиться утром, никто не знал. Жители Рощино сказали, что видели мальчика в своем поселке, он гулял с другом. Ранее ребенок уже убегал из дома.