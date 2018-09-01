/ Самую современную школу в Челябинске открыл Борис Дубровский

Образовательный центр в микрорайоне «Ньютон» рассчитан на 1100 учеников.

Сегодня, 1 сентября, губернатор Челябинской области открыл новую школу в микрорайоне «Ньютон». Этого события ждали более тысячи семей, чьи дети сядут за парты современного образовательного центра. В школе есть все, что позволит педагогам максимально качественно давать образовательную программу своим ученикам. Кабинет физики буквально напичкан современными приборами для проведения лабораторных исследований. Аудитория, где школьники будут изучать биологию, оснащена новыми микроскопами, есть точные копии человеческого мозга и сердца, в углу стоит пластиковый скелет. В спортзале, столовой, мастерской все оборудование по последнему слову техники. Педагоги признаются, работать в таких условиях мечтает каждый учитель. Уже в ближайший понедельник за парты современной школы в новом микрорайоне Челябинска сядут 1100 учеников.

Челябинск растет, развивается. То, что здесь появляются дети, очень здорово. Это ставит перед нами новые задачи. Необходимы новые школы, новые детские сады. Это хорошие хлопоты. Я считаю, что мы с этими задачами справляемся. И вот эта новая школа является примером. Кроме нее в области в этом году открывается еще две новые школы, а одна после большой реконструкции в Нязепетровске. Но это еще не все. В этом году мы начинаем строительство еще шести школ. Часть из них будет работать уже в 2019 году, а часть в 2020. — обратился к южноуральцам губернатор Борис Дубровский.

Сегодня в Челябинской области новый учебный год наступил для 680 тысяч школьников. Более 46 тысяч ребят стали первоклассниками, что на одну тысячу больше, чем в прошлом году.