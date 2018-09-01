Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.04 -0.04 79.5 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Самую современную школу в Челябинске открыл Борис Дубровский

Самую современную школу в Челябинске открыл Борис Дубровский

Образовательный центр в микрорайоне «Ньютон» рассчитан на 1100 учеников.
сегодня в 14:46
  |  Общество

Сегодня, 1 сентября, губернатор Челябинской области открыл новую школу в микрорайоне «Ньютон». Этого события ждали более тысячи семей, чьи дети сядут за парты современного образовательного центра. В школе есть все, что позволит педагогам максимально качественно давать образовательную программу своим ученикам. Кабинет физики буквально напичкан современными приборами для проведения лабораторных исследований. Аудитория, где школьники будут изучать биологию, оснащена новыми микроскопами, есть точные копии человеческого мозга и сердца, в углу стоит пластиковый скелет. В спортзале, столовой, мастерской все оборудование по последнему слову техники. Педагоги признаются, работать в таких условиях мечтает каждый учитель. Уже в ближайший понедельник за парты современной школы в новом микрорайоне Челябинска сядут 1100 учеников.

Челябинск растет, развивается. То, что здесь появляются дети, очень здорово. Это ставит перед нами новые задачи. Необходимы новые школы, новые детские сады. Это хорошие хлопоты. Я считаю, что мы с этими задачами справляемся. И вот эта новая школа является примером. Кроме нее в области в этом году открывается еще две новые школы, а одна после большой реконструкции в Нязепетровске. Но это еще не все. В этом году мы начинаем строительство еще шести школ. Часть из них будет работать уже в 2019 году, а часть в 2020. — обратился к южноуральцам губернатор Борис Дубровский.

Сегодня в Челябинской области новый учебный год наступил для 680 тысяч школьников. Более 46 тысяч ребят стали первоклассниками, что на одну тысячу больше, чем в прошлом году.

Общество
Законодательное Собрание области поздравляет школьников и студентов с Днем знаний
сегодня в 09:40
Законодательное Собрание области поздравляет школьников и студентов с Днем знаний
Общество
Борис Дубровский поздравил школьников с Днём знаний
вчера в 17:21
Борис Дубровский поздравил школьников с Днём знаний
Общество
Как одевать школьников на линейку? Прогноз погоды на 1 сентября
30.08.2018
Как одевать школьников на линейку? Прогноз погоды на 1 сентября
Общество
Талантливые школьники и педагоги получат денежные поощрения и благодарности от правительства
29.08.2018
Талантливые школьники и педагоги получат денежные поощрения и благодарности от правительства
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Челябинца на краю пятого этажа обнаружили жители «Вишневой горки»
сегодня в 15:01
Челябинца на краю пятого этажа обнаружили жители «Вишневой горки»
Общество
Самую современную школу в Челябинске открыл Борис Дубровский
  
сегодня в 14:46
Самую современную школу в Челябинске открыл Борис Дубровский
Спорт
Джефф Монсон показал новый силовой прием перед боями в Челябинске. Видео
  
сегодня в 13:23
Джефф Монсон показал новый силовой прием перед боями в Челябинске. Видео
Общество
17-летняя девушка пропала в Магнитогорске накануне Дня знаний
сегодня в 12:02
17-летняя девушка пропала в Магнитогорске накануне Дня знаний
Общество
Законодательное Собрание области поздравляет школьников и студентов с Днем знаний
сегодня в 09:40
Законодательное Собрание области поздравляет школьников и студентов с Днем знаний
Общество
Министерство строительства предложило обязательную установку «умных» счётчиков
сегодня в 09:00
Министерство строительства предложило обязательную установку «умных» счётчиков
Общество
Собственную методику сортоиспытания вывели троицкие аграрии
сегодня в 07:30
Собственную методику сортоиспытания вывели троицкие аграрии
Культура
Определен победитель народного голосования «Песня города-2018»
вчера в 19:01
Определен победитель народного голосования «Песня города-2018»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6