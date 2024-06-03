Первая неделя лета в Челябинской области будет жаркой, но дождливой

Понижение температуры ожидается лишь к выходным

Май в Челябинской области был довольно прохладным, а пришедшее лето решило сразу же обласкать южноуральцев своим теплом. По данным синоптиков, на протяжении почти всей недели температура будет подниматься до +25 градусов и выше. Однако вместе с теплом в регион придут дожди. Подробнее о погоде с 3 по 9 июня — в материале ИА «Первое областное».

«3 июня температура воздуха превысит норму на 2—4 градуса и поднимется до +28…+30 градусов. В последующие дни западный циклон будет медленно продвигаться по регионам Урала, почти везде проливая дожди различной интенсивности. Теплая погода сохранится», — рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

Синоптики также уточнили, что к ближе к концу недели циклон уйдет с территории Урала и температура немного снизится. В отдельных районах ожидается чуть ниже +20 градусов.

В Челябинске в понедельник и вторник жарко — до +27…+29 градусов. В среду синоптики обещают +26 градусов и дождь. В четверг осадков не ожидается, столбики термометров также покажут +26 градусов. С пятницы дожди вернутся, а температура начнет понижаться. Самым прохладным днем, по предварительным данным, будет суббота, 8 июня, — синоптики обещают 18 градусов.

В большинстве районов Челябинской области температура та же, при этом осадки где-то будут выпадать чаще, где-то реже.

В целом июнь в Челябинской области будет спокойным: и температура воздуха, и количество осадков ожидаются в пределах нормы.