Июнь в Челябинской области обойдется без погодных аномалий

Синоптики не обещают ни экстремальной жары, ни сильного похолодания

Первый месяц лета в Челябинской области будет спокойным. Как сообщили синоптики Гидрометцентра России, и температура, и осадки будут в пределах нормы.

«В июне среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается около нормы — до +17...+19°С, в горных районах до +16°С. Месячное количество осадков также предполагается около нормы — от 50 до 80 миллиметров для северной половины области и до 50 миллиметров — для южной»,— уточнили в Гидрометцентре.

Первая неделя июня в Челябинске, можно сказать, будет жаркой: с понедельника и до выходных температура будет держаться выше +25 градусов. В первой половине недели осадков не ожидается, во второй небольшие дожди будут идти каждый день. В воскресенье температура воздуха немного снизится — до +22 градусов.

На большей части территории региона погода будет аналогичной, но с небольшими нюансами. Так, на юге области неделя начнется с небольших дождей, а в середине, наоборот, осадков не будет.

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