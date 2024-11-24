Первая муза. Мамы Первого областного поделились своими портретами в исполнении наследников

Предлагаем сравнить работы юных художников с оригиналом

В канун Дня матери часть нашей редакции охватила ностальгия, и мы в рабочем чате стали делиться тем, как в разные годы видели нас наши дети. Оказалось, даже те, чьи отпрыски уже выросли, бережно хранят их художества. И надо сказать, удивительным образом наши чадушки в самом юном возрасте умели и умеют подметить в маме какую-нибудь особую черту — ее добрые глаза, ее любимую цветовую гамму или потрясающую прическу. Предлагаем вам сравнить работы юных художников с оригиналом.

Младшая дочь главного редактора Первого областного информагентства Тогжан Мусабаевой, Томи, недавно отпраздновала свое пятилетие, но уже в три она знала, как нежно ее мама выглядит в сиреневом.

Арсений, сын замгендиректора медиахолдинга Дарьи Годуновой, еще в первом классе понял, что мама — яркая, ее невозможно не заметить, и это отлично видно по цветовой гамме, которую он использует в рисунке. А на пару лет повзрослев, Арсений увидел, что она еще и утонченная леди.

Дочь редактора Ирины Голлай Полина, когда ей было шесть, использовала для портрета сдержанные пастельные тона, и нам, коллегам, кажется, очень точно попала в характер мамы: Ирина очень добрая, никогда не рубит с плеча, старается глубоко разобраться в любой проблеме, чтобы найти компромисс.

Пятилетняя Вика, дочка Арины Михайловой, для надежности подписала свой рисунок, но и без этой подписи все, кто знаком с Ариной, безошибочно ее узнает — по длинным волосам и лучистому взгляду.

Наши дети растут в эпоху современных технологий, так что неизбежно, что с возрастом они начинают пробовать себя в «цифре».

Так, например, видит свою жизнерадостную маму — редактора нашего криминального отдела Анастасию Посохову — ее 11-летний сын Костя. Ну, сразу же понятно: женщина-праздник!

А 13-летняя Надежда, дочь редактора Анны Махниной, при помощи всего нескольких мазков и штрихов изобразила тонкую и звонкую красавицу-блондинку, которой, несмотря на наличие двух взрослых детей, остается наша Аня.

Почему так трепетно родители хранят эти детские картинки? Да просто, становясь подростками, дети все чаще уворачиваются от поцелуев и все реже хотят нарисовать маму. Исключений очень немного, но в нашей редакции они есть. Дочь редактора Ольги Бороденок хотела бы рисовать маму чаще, но та слишком много работает, некогда позировать. Но несколько раз Василина ее все-таки подловила.

И хотя начиналось все, как у всех — сейчас Вася выросла в настоящего художника. Мы уже писали про нее, но не потому что дочь, а потому что минувшим летом она выиграла гран-при всероссийского пленэра имени Туржанского. А у ее мамы теперь есть самый настоящий портрет — масло, холст — который вполне мог бы висеть в каком-нибудь музее.

Редакция ИА «Первое областное» поздравляет всех своих читательниц с Днем матери. И интересуется: а вы храните свои портреты кисти ваших детей? Покажите их в наших социальных сетях!