В Миньяре завершился всероссийский пленэр имени Туржанского

Победителем стала студентка из Челябинска

В Челябинской области подвели итоги общероссийского пленэра. Для написания этюдов, работы на природе и изображения пейзажей региона на Южный Урал приехали студенты художественных училищ из Самары, Новоалтайска, Красноярска и Челябинска.

Юные художники провели в Миньяре несколько дней: писали этюды, знакомились с городом, достопримечательностями, местными жителями. Правда, не всегда честными: во время пленэра одна женщина украла четыре картины — три из них написала студентка из Челябинска, еще одну — парень из Новоалтайска. Кража попала на камеры видеонаблюдения, и местные жители опознали похитительницу и сообщили, где она живет. История оказалась со счастливым концом: женщина вернула полотна художникам.

Обладателем Гран-при стала учащаяся ЮУрГИИ челябинка Василина Бороденок, работы которой и украла неизвестная женщина. Ее картины высоко оценила не только похитительница, но и коллегия жюри.