«Перспектива есть»: Алексей Текслер подвёл итоги поездки в Брединский район

Рабочий визит на юг области губернатор нанёс в рамках большой инспекции по районам и городам региона.

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Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл большую инспекцию по Брединскому муниципальному району. Какие задачи поставил глава региона и что необходимо сделать в районе, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Так, после описания главой Брединского района Сергеем Воробьёвым ситуации с урожаем и засухой в этом году Алексей Текслер принял решение направить на поддержку аграриев района 59 миллионов рублей из областного бюджета.

«Все необходимые заявки в Минсельхоз РФ поданы, будем рассчитывать на меры федеральной поддержки. Изменятся сроки уплаты лизинговых и кредитных платежей — поддержка будет. Этот вопрос держу на личном контроле»,— сказал Алексей Текслер.

В числе следующих решений: решение вопроса с обустройством канализации до следующего года, поскольку в районе она находится в плачевном состоянии; модернизация системы водоснабжения, чтобы в летний период не было перебоев с водой; проведение газопровода по улице Станционной до 25 сентября; увеличение субсидий на ремонт дорог.

«Брединский район — самый крупный в регионе, и я дам поручение Миндору области значительно увеличить финансирование на дорожные работы»,— сообщил губернатор.

Также Алексей Текслер поставил задачу ускорить строительные работы на ФОКе в Бредах и сдать объект до 1 сентября 2021 года. А правительство Челябинской области поможет закупить новое оборудование. Как можно скорее губернатор поручил завершить строительство детской площадки по улице Уральской. А также привести в порядок территорию вокруг детского сада в посёлке Маяк.

«В Калининском поселении, где проживает порядка 1,5 тысячи жителей, область поможет построить хоккейный корт. В рамках государственно-частного партнерства будет восстановлен ДК. Осмотрев ФАП в Амурском поселении, губернатор поручил благоустроить территорию, для этого область направит для оказания медпомощи санитарный автомобиль повышенной готовности»,— добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сам Алексей Текслер считает, что у Брединского района есть перспектива: там следует развивать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

«Основная помощь региона, на мой взгляд, должна быть связана с поиском инвесторов, тех, кто сможет вложить дополнительные ресурсы, создать новые рабочие места. И тогда появятся новые возможности, новые налоги и развитие социальной сферы. Люди хотят здесь жить, но при этом хотят, чтобы рядом создавались необходимые условия. Без этого невозможно экономическое развитие»,— подытожил Алексей Текслер.

Узнать, о чём губернатор разговаривал с главой Брединского района, а также какие ещё задачи поставил перед местным управлением, можно узнать здесь.