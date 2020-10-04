Из Челябинска в Москву отправится дополнительный поезд

Состав будет следовать через Курган и Каменск-Уральский.

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Уже завтра, 5 октября, из Челябинска в Москву отправится дополнительный поезд, который будет следовать через Курган и Екатеринбург. Поезд будет курсировать между городами с октября по ноябрь 2020 года в связи с высоким спросом пассажиров на это направление.

«Поезд № 181/182 Челябинск — Москва, запущенный Уральским филиалом АО „Федеральная пассажирская компания“, будет курсировать один раз в четыре дня. Состав будет следовать через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск и Агрыз. Общее время в пути — 39 часов»,— сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Из Челябинска в Москву поезд отправится 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября и 2, 6, 10, 14, 18 ноября в 16:45 по местному времени. Обратно из Москвы состав поедет 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября и 4, 8, 12, 16, 20 ноября в 18:50.

Как отмечают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в составе есть вагоны различных классов обслуживания, мужские и женские купе, а также купе для перевозки маломобильных пассажиров. Кроме того, в соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию, также организованы периодические уборки. За перчатками и масками пассажиры могут обратиться к проводнику.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.