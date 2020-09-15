Дополнительный поезд «Челябинск — Москва» запустит РЖД

Следовать состав будет через Курган и Екатеринбург.

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В октябре этого года из Челябинска в Москву начнёт курсировать дополнительный поезд. Запустить его решили из-за повышенного спроса челябинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Поезд № 181/182 „Челябинск — Москва“ Уральского филиала АО „Федеральная пассажирская компания“ будет курсировать 1 раз в 4 дня с октября по ноябрь»,— рассказали в ЮУЖД.

Из Челябинска поезд будет отправляться 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября и 2, 6, 10, 14, 18 ноября в 16:45 по местному времени. Обратно из Москвы состав поедет 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября и 4, 8, 12, 16, 20 ноября в 18:50.

Следовать поезд будет через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск и Агрыз. В вагонах предусмотрены женские и мужские купе, а также багажные и купе для перевозки маломобильных пассажиров. Предусмотрена возможность перевозить домашних животных без сопровождения. Кроме того, в составе имеются вагоны различных классов обслуживания.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».