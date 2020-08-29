Потребовал ускориться: Алексей Текслер обсудил проблемы Брединского района с главой

Поручения губернатора выполняются достаточно медленно.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Брединский район встретился с главой Сергеем Воробьёвым и узнал, как выполняются его поручения. Глава района доложил актуальную информацию. На месте работает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Сначала Сергей Воробьёв рассказал о проблемах района. Так, в этом году уборочная компания оказалась неудачной из-за небольшого количества осадков. А затем обрушившаяся непогода добила урожай. В результате 40 тысяч гектаров списали, и увеличения урожайности в этом году в Брединском районе не ожидается. Алексей Текслер пообещал организовать поддержку из-за плохого урожая и сделать отсрочку кредитов по лизингу.

Обсудили стороны и подготовку к отопительному сезону.

«Подготовка к зиме идёт успешно. На данный момент идёт замена теплообменников, 90 процентов готово к эксплуатации. Работает 41 котельная»,— доложил Сергей Воробьёв.

Что касается поручения губернатора по очистным сооружениям, глава района сообщил, что в начале следующего года всё будет исправлено, на сегодняшний день составлена карта. В водой остаются проблемы только в районном центре: там летом не могут поднять давление в трассе. В связи с этим в бюджет будут заложены расходы на его замену.

«Делайте это динамично, чтобы решить проблему»,— поручил губернатор.

Также глава района рассказал о том, как проходит работа по газификации, какие дороги уже отремонтированы, а какие только предстоит обновить, а также о ситуации с мусорными контейнерами.

«Нужно обеспечить сёла мусорными контейнерами. Ещё необходимо закупить 100 контейнеров. Средства на это были выделены. Необходимо ускориться»,— поручил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор посредством видеосвязи проверил готовность школы к новому учебному году в посёлке Княжеский. Как оказалось, с ремонтом там ещё не закончили: крыша продолжает протекать в некоторых местах, да и кабинеты выглядят не очень хорошо. Алексей Текслер поручил как можно скорее решить все проблемы и взял школу на личный контроль.