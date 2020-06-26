В Челябинске ограничат движение по улице Островского

На участке будет проводится ремонт газопровода.

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В Челябинске ограничат движение по улице Островского. Причиной перекрытия стал ремонт газопопровода. Мера будет действовать до 17:00 воскресенья, 28 июня, сообщили в городской администрации



«Кроме того, с 8.00 часов 28 июня до 17.00 часов 30 июня будет ограничено движение у дома № 38-а по улице Островского. Работы ведет ООО „ГазоЭнергетическая компания“»,— рассказали представители мэрии Челябинска.





Водителей попросили учитывать ограничения и заранее планировать маршрут. Отметим, что к началу октября в Челябинске проведут ремонт на 19 перекрёстках с трамвайными путями. С полным списком объектов, подлежащих переделки можно ознакомиться по ссылке.