В Челябинске отремонтируют 19 перекрёстков с трамвайными путями

На реконструкцию объектов направлено более 11,7 миллионов.

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Перекрёстки с трамвайными путями отремонтируют в Челябинске. В 2020 году на переделку дорожного полотна направят более 11,7 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинской мэрии, аукцион на выполнение работ завершён, на данный момент контракт находится в стадии заключения.



По условиям контракта все работы должны быть закончены до 16 октября текущего года. Отметим, что на каждый объект с момента акта-приёмки начнёт действовать гарантия от 4 до 6 лет. Её срок будет зависеть от вида работ.

«Например на покрытие из тротуарной плитки установлен срок в 4 года, а на устройство основания из фракционного щебня — 6 лет. На время проведения работ движение транспорта на перекрестках будет ограничиваться»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе городской администрации.

Всего в перечень ремонта вошли 19 объектов. Каждый из них — в таблице ниже.

Черкасская — 50 лет ВЛКСМ Черкасская — Шоссе Металлургов Проспект Победы — Свердловский проспект Проспект Победы — Каслинская Проспект Победы — Кирова Кирова — Братьев Кашириных Кирова — Труда Кирова — Цвиллинга Труда — Российская Труда — Красная Труда — Свердловский проспект Проспект Ленина — Рождественского Свердловский проспект — Сони Кривой Свободы — Карла Маркса Свободы — Труда Свободы — Цвиллинга Степана Разина — Овчинникова Российская — Карла Маркса Проспект Победы — Чичерина

Отметим, что по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 290 километров дорог. В 2020 глава региона пообещал, что протяженность отремонтированного полотна увеличится в два раза — до 787 километров. Об этом Алексей Текслер заявил во время послания к Законодательному собранию.