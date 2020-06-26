Перекрёстки с трамвайными путями отремонтируют в Челябинске. В 2020 году на переделку дорожного полотна направят более 11,7 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинской мэрии, аукцион на выполнение работ завершён, на данный момент контракт находится в стадии заключения.
По условиям контракта все работы должны быть закончены до 16 октября текущего года. Отметим, что на каждый объект с момента акта-приёмки начнёт действовать гарантия от 4 до 6 лет. Её срок будет зависеть от вида работ.
«Например на покрытие из тротуарной плитки установлен срок в 4 года, а на устройство основания из фракционного щебня — 6 лет. На время проведения работ движение транспорта на перекрестках будет ограничиваться»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе городской администрации.
Всего в перечень ремонта вошли 19 объектов. Каждый из них — в таблице ниже.
|Черкасская — 50 лет ВЛКСМ
|Черкасская — Шоссе Металлургов
|Проспект Победы — Свердловский проспект
|Проспект Победы — Каслинская
|Проспект Победы — Кирова
|Кирова — Братьев Кашириных
|Кирова — Труда
|Кирова — Цвиллинга
|Труда — Российская
|Труда — Красная
|Труда — Свердловский проспект
|Проспект Ленина — Рождественского
|Свердловский проспект — Сони Кривой
|Свободы — Карла Маркса
|Свободы — Труда
|Свободы — Цвиллинга
|Степана Разина — Овчинникова
|Российская — Карла Маркса
|Проспект Победы — Чичерина
Отметим, что по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 290 километров дорог. В 2020 глава региона пообещал, что протяженность отремонтированного полотна увеличится в два раза — до 787 километров. Об этом Алексей Текслер заявил во время послания к Законодательному собранию.