В два раза больше дорог отремонтируют в 2020 году в Челябинской области

Об этом завил губернатор Алексей Текслер в своем обращении к Законодательному собранию региона.

Послушать 00:00 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию в четверг, 25 июня. По словам главы региона, 290 км дорог ввели в эксплуатацию за прошлый год. В этом — увеличен дорожный фонд, выделены дополнительные средства. В связи с этим губернатор заявил, что в 2020 году построят и отремонтируют в два раза больше дорог, — 787 км. «Начали в этом году расширение трассы М-5 на границе со Свердловской областью. Реконструкция продолжается и на участках этой трассы в горнозаводской зоне. Продолжим работы и на других федеральных трассах. Повышаем эффективность системы видеофиксации. С этого года мы отказались от мобильных камер-треног и будем устанавливать только стационарные посты с приоритетом на места повышенной аварийности», — сообщил Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что главный приоритет — предупреждение нарушений, соблюдение ПДД и безопасность на дорогах.