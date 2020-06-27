На нескольких улицах перекроют движение в Челябинске из-за ремонтных работ

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Послушать 00:00

Сразу на нескольких улицах в Челябинске будет временно перекрыто движение транспорта. Ограничения связаны с реконструкцией участков теплосети. Подробнее сообщили в пресс-службе администрации города.

«В понедельник, 29 июня, с 8:00 часов, будет прекращено движение транспорта от дома № 4 по улице Суркова до дома № 15а по Батумской, а также на участке между домами № 15 и № 15а улицы Батумской. Ограничение будет действовать до 20:00 часов 30 июля»,— уточнили сайту «Первый областной» в ведомстве.

Работы будет вести компания ООО «Интерполис». Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.

Кроме того, по словам представителей администрации Челябинска, из-за замены верхнего слоя асфальтового покрытия будет ограничено движение транспорта по автодороге Меридиан на участке от улицы Игуменка в направлении к Копейскому шоссе. Работы начнутся в понедельник, 29 июня, и завершатся в пятницу, 3 июля. Водителей также просят заранее планировать свой маршрут.

О том, где ещё будет ограничено движение на предстоящей неделе и на какой срок, можно узнать в нашем материале.