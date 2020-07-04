Движение сразу на пяти улицах перекроют в Челябинске

Дорожники будут проводить ремонтные работы.

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С сегодняшнего дня в Челябинске перекроют движение сразу на пяти участках улиц в разных районах города. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, движение будет ограничено на улице Сулимова на участке от Омской до Курчатова — там будут укладывать асфальтобетонное покрытие. Перекроют и улицу Мира на участке от Сталеваров до Шоссе Металлургов — там собираются проводить монтаж бортового камня и пандусов.

«На улице Новороссийской будет проводиться демонтаж/монтаж бортового камня. На Третьего Интернационала от проспекта Ленина до улицы Труда — устройство асфальтобетонного покрытия ЩМА 16. На Молодогвардейцев от Братьев Кашириных до проспекта Победы — выполнение работ по фрезерованию»,— рассказали в администрации.

Когда работы будут завершены — пока неизвестно. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут во избежание неприятных ситуаций.