Паводковая ситуация в Миассе остается напряженной

За уровнем воды следят круглосуточно

В Миассе паводковая ситуация на утро 31 июля остается стабильно напряженной. В селе Смородинка из-за перелива вырыли дополнительную водопропускную канаву, на водоемах продолжают сбрасывать воду во избежание ЧП, сообщили в пресс-службе администрации.

«Уровень воды в Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах стабилен, но необходимо продолжать сброс воды, чтобы не допустить разрушения гидротехнических сооружений из-за возросшей нагрузки. В противном случае будут подтоплены еще большие территории округа», — уточнили в мэрии.

В Смородинке вода переливается через дамбу. Для предотвращения подтопления домов там вырыли дополнительную водопропускную канаву. Угрозы населению нет. За уровнем воды наблюдают круглосуточно.

На улице Бакулина отсыпали дорогу из-за небольшого перелива. За ситуацией также следят.

На ряде улиц в поселке Динамо и Старгорода продолжает действовать режим ЧС.

Для жителей подтопленных территорий развернуты пункты временного размещения в школе № 1 и ДК «Динамо».

«Пункты временного размещения готовы к приему пострадавших от паводка. Но все жители разъезжаются по родственникам и друзьям. Мониторятся все прибрежные улицы округа, сообщения о подтоплении фиксируются и передаются в работу соответствующим службам. В порядке приоритетности и очередности эти заявки отрабатываются», — сообщил исполняющий обязанности главы города Олег Буданов.

Обо всех случаях подтопления необходимо сообщать по номеру 112.

Напомним, в Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.