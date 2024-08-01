Алексей Текслер осмотрел подстанцию «Миасс»

Там ведется отсыпка территории и откачка воды. Подтоплений нет

Сегодня, 1 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Миасском городском округе, который также попал в зону подтопления из-за пришедшей со стороны Башкирии большой воды.



Глава региона осмотрел подстанцию «Миасс», где ведется отсыпка территории и откачка воды. Подтоплений там нет.

В городском округе разлилось озеро Ильмень. В связи с этим губернатор поручил провести отсыпку дамбы водоема.

В южной части Миасса также есть дома, пострадавшие от воды. Алексей Текслер поговорил с жителями, заверив, что никто не останется без поддержки.

Ранее глава региона оценил ситуацию в поселке Динамо, осмотрел плотину, Поликарповский пруд. При общении с жителями он озвучил, что при необходимости детей из подтопленных домов можно отправить в оздоровительный лагерь.