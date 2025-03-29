Пара из Троицка делает украшения для дома с эстетикой панелек

Шкатулки с Цоем, Горшеневым и Бодровым раскупают с бешеной скоростью

Жители Челябинской области Александр и Адалин Черр создают предметы для интерьера в виде знакомых всем панелек, гаражей и ларьков с продуктами. Начинали с росписи кашпо в виде бетонного забора ПО-2, а сейчас вручную лепят небольшие шкатулки с граффити и надписями «Сила в правде» и «Цой жив». Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с семейной парой и узнал, есть ли у горожан запрос на декор в стиле «нулевых».

Заброшка с надписью «Горшок жив», молочный ларек с деревянной подставкой для сумок, гараж с портретом Бодрова. Кто бы мог подумать, но все это может украсить квартиры. Александр и Адалин Черр из Троицка занялись необычными изделиями с дворовой российской эстетикой меньше года назад, а сегодня приходится приостанавливать прием заказов, потому что очередь из желающих уже растянулась на месяц вперед.

Художниками или керамистами пара никогда не была. Девушка какое-то время увлекалась лепкой из глины, поэтому решила попробовать себя и в каких-то небольших шкатулках. Так появилась первая миниатюрная заброшка. Аудитории понравилось, и южноуральцы решили двигаться в этом направлении дальше, тем более, что сейчас «культ панелек» находится на пике популярности. Правда, Адалин признается, что мода не повлияла на их занятие.

«Мы всегда опираемся на свои ощущения. Если что-то очень модное, но нам не близко, мы делать не станем. И наоборот: если нам что-то нравится, но есть риск того, что людям может не зайти, нас это не остановит. Мы просто делаем то, что нам искренне нравится», — делится девушка.

Чем вдохновляются южноуральцы? Все просто — родными улицами и дворами. Референсы сами находят пару в городе: Адалин держит в телефоне сотни фотографий старых металлических дверей Троицка. Девушка замечает их во время прогулки, а затем воплощает в своем творчестве. Какие-то идеи берут из детских воспоминаний или интернета.

«Мы с Сашей в жизни отдаем предпочтение чему-то настоящему, искреннему, не вылизанному. Нам нравится примечать старые городские объекты, которые уже никому не нужны или вот-вот станут таковыми. В них есть своя красота, история, главное — правильно взглянуть. Нравится примечать стены, исписанные граффити, ностальгировать по местам детства», — рассказывает Адалин.

Украшают шкатулки кирпичиками, пацанскими цитатками, портретами рок-музыкантов и актеров и культовыми фразами «Цой жив», «Горшок жив».

«Наша аудитория подсказывает нам, что им больше нравится. Именно так мы обнаружили, что культовые герои из 90-х станут самыми популярными в нашей линейке. Но на этом не останавливаемся, продолжаем экспериментировать, так как нам важно сохранить для себя творческий процесс и не превратиться в „завод по изготовлению заброшек“», — делится девушка.

Так на декоре появились герои «Южного парка», солист «Сектора Газа» Юрий Хой, котики, персонажи мультсериалов, инопланетяне и мемы. Правда, на индивидуальную роспись заказчики пока могут не рассчитывать: пара просто не успевает заниматься уникальными проектами. Поэтому на шкатулках можно попросить только пару фраз «от себя»: например, название собственной музыкальной группы или поздравление с днем рождения.

На роспись одной шкатулки уходит около 5-6 часов. Сначала Адалин прорисовывает каждый кирпичик, «грязнит» штукатурку, чтобы она выглядела старой, добавляет потеки от дождя. Затем Александр наносит граффити, тэги, приклеивает объявления. Гораздо дольше создаются «ларьки» — несколько дней. Там работа намного кропотливее — внутрь помещаются хлеб, минералка, молоко, конфеты. Все, как и в реальном ларьке.

Нетрудно догадаться, что самая популярная позиция — с Цоем. Адалин признается, что это просто любовь среди заказчиков. Самому юному обладателю заброшки с Цоем всего 9 лет — у девочки вся комната увешана плакатами певца. На втором месте по популярности стоят заброшки с Михаилом Горшеневым, на третьем — с Сергеем Бодровым.

Часто у пары делают не типовые заказы на шкатулки, которые есть в ассортименте, а просят создать что-то уникальное. Так, артисты Новосибирского театра хотели шкатулку в виде их места работы, а один предприниматель заказал декор в виде своего магазина. Был и такой заказ: художница попросила воссоздать здание из ее комикса в стиле 90-х. Правда, есть одно «но».

«Ни один из этих проектов мы в работу не взяли, потому что на создание новых изделий уходит очень много сил и времени. Например, шкатулка-ларек разрабатывалась в течение целого месяца. Над магазинчиком мы работаем только вдвоем, поэтому пока не готовы брать индивидуальные заказы», — отметила Адалин.

Помимо шкатулок, есть и кашпо в виде культовых бетонных заборов. Изначально их отливали из готовых форм, затем раскрашивали в уличном стиле и продавали. Это был старт перед тем, как заняться оригинальными изделиями. Сейчас в ассортименте осталось и кашпо, и есть просто миниатюрные заборчики.

К слову, пара не останавливается на уже реализованных идеях. Адалин поделилась, что уже в апреле они начнут выпускать новые изделия с флером девяностых и нулевых, детства, родных панелек и двора.

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