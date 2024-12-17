Памятник Доблестным сынам Отечества открыли в Челябинске 20 лет назад

Монумент посвящен погибшим воинам-интернационалистам

17 декабря 2004 года, 20 лет назад, на Аллее Славы в центре Челябинска торжественно открыли памятник Доблестным сынам Отечества. Монумент с величественным орлом посвящен памяти погибших воинов-интернационалистов. Тех, кто отстаивал интересы России в локальных конфликтах. ИА «Первое областное» вспоминает историю появления памятника.

По имеющейся информации, 15 февраля 1999 года, по случаю 10-летия завершения вывода советских войск из Афганистана, в Челябинске решили увековечить память земляков, погибших в этой стране, а также в Чечне. Место размещения памятника определил глава города Вячеслав Тарасов. Губернатор Петр Сумин направил на работы около пяти миллионов рублей. Строили монумент с 1999 до 2004 года, проведя конкурс эскизов. Гранитные плиты привозили из Карелии, а обрабатывали их в Башкирии. Сложены они, как писали газеты, «без единого грамма связующего раствора».

Установили скульптуру высотой 14 метров в конце сентября 2004-го. С тех пор она, конечно, не изменилась — две гранитные глыбы, напоминающие горное ущелье, одну из которых венчает орел с распростертыми крыльями из кованой меди — символ воинской славы и чести. Глыбы окольцованы венком из языков пламени, на котором написано: «Доблестным сынам Отечества». Кстати, размах крыльев орла — целых пять метров.

Открытие памятника состоялось 17 декабря 2004 года. В торжественной церемонии приняли участие родственники погибших героев, их сослуживцы, мэр Челябинска Вячеслав Тарасов и заместитель губернатора Валентин Буравлев. Посмотреть на монумент тогда собралось более 500 человек. Церемония закончилась минутой молчания. После этого к памятнику возложили цветы, затем прозвучал тройной залп салюта и в небо взлетели десятки голубей.





Скульптором является Виктор Митрошин, уроженец Челябинска. Он автор еще одной знаковой композиции — «Сферы любви». Виктор Митрошин, кстати, тоже был на открытии монумента. Архитектором памятника воинам-интернационалистам стал челябинец Николай Семейкин, отметивший в этом году 80-летний юбилей. Мастер известен также созданием памятника Александру Пушкину в горсаду, участием в проектировании Театра драмы и Дворца пионеров и школьников имени Надежды Крупской.

В январе 2019 года у памятника Доблестным сынам Отечества открыли мемориал с 622 именами уроженцев Челябинской области, погибших в локальных конфликтах 1971–2012 годов, в том числе в Афганской (1979–1989 годы) и чеченских (1994–1996 и 1999–2009 годы) войнах. Идею создания памятного объекта подавали матери и вдовы Героев Российской Федерации и общественные организации ветеранов боевых действий. Память земляков увековечена на двух облицованных черной гранитной плитой стелах, расположенных параллельно друг другу.

В сентябре 2024 года рядом открыли монумент Защитникам Отечества. Этот памятник — знак признательности поколению героев специальной военной операции. И напоминание челябинцам о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой.