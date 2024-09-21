В Челябинской области сохранять память о ВОВ будут совместно с Музеем Победы

Региональный Минкульт подписал соглашение с главным военно-историческим музеем России

Министерство культуры Челябинской области и главный военно-исторический музей России — Музей Победы — подписали соглашение о сотрудничестве. Основная тема документа — сотрудничество в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотического воспитания в рамках международного проекта «Территория Победы». Об этом сообщил глава регионального Минкульта Алексей Бетехтин.

«Сегодня этот общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр является одним из крупнейших военно-исторических музеев мира, институтом противодействия попыткам фальсификации истории, а также центром патриотического воспитания новых поколений»,— подчеркнул Алексей Бетехтин.

В рамках соглашения Минкульт и Музей Победы смогут проводить совместные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и многие другие.