В центре Челябинска открыли памятник «Защитникам Отечества»

Бойцы поблагодарили за место, куда они могут прийти и вспомнить своих товарищей

Сегодня, 6 сентября, в Челябинске на Аллее Славы открыли памятник «Защитникам Отечества». Мемориал — напоминание будущему поколению о тех, кто ценой своей жизни обеспечил мирное небо над головой.



«Сегодня мы открываем памятник, посвященный защитникам Отечества. Он символизирует наше уважение к подвигу наших земляков. Этот памятник также посвящен и вам — семьям наших героев, тем, кто ждет их дома, кто каждый день надеется и верит», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На Аллее Славы, где установили памятник, находятся главные мемориалы: «Добровольцам-танкистам», «Доблестным сынам Отечества», «Город трудовой доблести», а также Вечный огонь.

«Этот памятник — знак признательности уже нынешнему поколению наших героев. Это неразрывная связь поколений от героев Великой Отечественной войны к героям специальной военной операции. Челябинская область гордится нашими героями, чтит память погибших. Челябинская область делает все необходимое для фронта. Как и в годы Великой Отечественной войны, здесь, у нас, в Челябинской области, куется победа над врагом», — сказал Алексей Текслер.

Участник СВО Сергей Бормотов поблагодарил за место, куда бойцы могут прийти и вспомнить своих боевых товарищей.

«Бывает момент, когда мы хотим вспомнить наших боевых друзей, наших товарищей. И каждый из нас знает цену каждой этой жизни», — сказал Сергей Бормотов.

Автор памятника — челябинец Виктор Маркунасов. Коллектив под его руководством создавал работу в течение нескольких месяцев. Монумент высотой 4 метра 65 сантиметров сделан из мансуровского гранита. Его изготавливали и отливали в Челябинской области.