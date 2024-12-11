К губернатору поступило видеообращение от военных. Бойцы СВО обратились к Алексею Текслеру с просьбой поддержать вдохновляющий проект по созданию Аллеи Славы героям СВО в селе Толсты Варненского района Челябинской области.
«Проект, несомненно, будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности. Уверены, что это будет важное место не только для местных жителей, но и для всех посетителей», — сказали военные.
Губернатор выразил благодарность ребятам на СВО. Он напомнил, что 9 декабря отмечался День Героев Отечества.
«Я говорил, что мы гордимся нашими ребятами, всеми, кто сегодня защищает нашу страну», — напомнил Алексей Текслер.
Губернатор поддержал инициативу с мемориалом. Он считает, что в каждом городе, райцентре должны быть соответствующие монументы, стелы, посвященные ребятам.
Глава региона напомнил, что в Челябинске открыли памятник Защитниками Отечества. Он символизирует подвиг наших ребят, которые ушли на СВО. Провожающая девушка символизирует семьи военнослужащих, которые ждут их с победой.
У местных властей есть для этого возможности, в частности, в рамках инициативного бюджетирования, сказал губернатор.
Алексей Текслер окажет поддержку по обращению военных. Он отметил, что такая работа в муниципалитетах уже делается, и дал поручение делать ее более системно.