Памятные знаки об участниках СВО установят в каждом городе Челябинской области

Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии



К губернатору поступило видеообращение от военных. Бойцы СВО обратились к Алексею Текслеру с просьбой поддержать вдохновляющий проект по созданию Аллеи Славы героям СВО в селе Толсты Варненского района Челябинской области.

«Проект, несомненно, будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности. Уверены, что это будет важное место не только для местных жителей, но и для всех посетителей», — сказали военные.

Губернатор выразил благодарность ребятам на СВО. Он напомнил, что 9 декабря отмечался День Героев Отечества.

«Я говорил, что мы гордимся нашими ребятами, всеми, кто сегодня защищает нашу страну», — напомнил Алексей Текслер.

Губернатор поддержал инициативу с мемориалом. Он считает, что в каждом городе, райцентре должны быть соответствующие монументы, стелы, посвященные ребятам.

Глава региона напомнил, что в Челябинске открыли памятник Защитниками Отечества. Он символизирует подвиг наших ребят, которые ушли на СВО. Провожающая девушка символизирует семьи военнослужащих, которые ждут их с победой.

У местных властей есть для этого возможности, в частности, в рамках инициативного бюджетирования, сказал губернатор.

Алексей Текслер окажет поддержку по обращению военных. Он отметил, что такая работа в муниципалитетах уже делается, и дал поручение делать ее более системно.