В Каслях установят памятник Герою Советского Союза Валерию Востротину

Местом расположения монумента выбрали участок напротив школы, где он учился

Монумент изготовит потомственный каслинский скульптор Константин Гилев из каслинского литья, сообщает администрация Каслинского района.

Напомним, Валерий Востротин — советский и российский военачальник, общественный и политический деятель. Золотую звезду Героя СССР получил в 1988 году за самоотверженную службу в Афганистане, где он был дважды ранен. Кроме того, участвовал в различных военных операциях, которые несли решающую роль для страны. Родился и вырос в Каслях. Валерия Александровича не стало в феврале 2024 года.

С инициативой об установке памятника вышли представители Союза десантников России.

Площадку, подъезд к ней и освещение подготовит администрация Каслинского района. Изготовление монумента предложили профинансировать десантники.

