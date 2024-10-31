Монумент изготовит потомственный каслинский скульптор Константин Гилев из каслинского литья, сообщает администрация Каслинского района.
Напомним, Валерий Востротин — советский и российский военачальник, общественный и политический деятель. Золотую звезду Героя СССР получил в 1988 году за самоотверженную службу в Афганистане, где он был дважды ранен. Кроме того, участвовал в различных военных операциях, которые несли решающую роль для страны. Родился и вырос в Каслях. Валерия Александровича не стало в феврале 2024 года.
С инициативой об установке памятника вышли представители Союза десантников России.
Площадку, подъезд к ней и освещение подготовит администрация Каслинского района. Изготовление монумента предложили профинансировать десантники.