/ Организовать достойную паллиативную помощь для всех нуждающихся поручил Владимир Путин

По словам президента, в России в ней нуждаются до миллиона человек.

Ряд важных вопросов и поручений озвучил сегодня, 20 февраля, в рамках Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Один из них — организация паллиативной помощи. По словам главы государства, в настоящий момент по разным оценкам в ней нуждаются от 800 тысяч до 1 миллиона человек.

Знаю, что вчера депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и, при необходимости, оперативно внесём коррективы, обязательно учитывая позицию и волонтёров, о которых я только что упоминал, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей. Всех, кто давно — от сердца идёт это — занимается оказанием паллиативной помощи. — сказал в обращений к федеральному собранию Владимир Путин.

Отметим, что в ходе Послания президент отметил и ряд других социальных и экономических моментов. В частности, Владимир Путин заявил о том, что уже к концу 2020 года каждому жителю России должна стать доступна качественная и современная медицинская помощь.

Также глава государства поручил парламентариям уже во время весенней сессии принять закон о квотировании выбросов. Отметим, что этот проект является идеей губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а Южный Урал станет пилотным полигоном в его реализации.