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/ Первые лица Челябинской области высказались о Послании Владимира Путина

Первые лица Челябинской области высказались о Послании Владимира Путина

Парламентарии и общественники дали свой комментарий по выступлению главы государства.
сегодня в 19:33
  |  Общество

Главной общественно-политической темой в нашей стране, сегодня, 20 февраля стало Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В течение почти полутора часов глава государства затронул важнейшие вопросы, которые касались общества, экологии, внешней и внутренней политики, а также правоохранительной сферы. За выступлением президента наблюдали большие политики и просто неравнодушные россияне, как в стенах московского Гостиного двора, где и проходило мероприятия, так и во всех регионах страны.

Как отметил председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, присутствовавший на оглашении послания, речь главы государства получилась эмоциональной, вдохновляющей и в то же время конкретной и понятной каждому. По словам политика, иногда складывалось ощущение, что Владимир Путин обращается именно к больным темам Челябинска.

В послании сформулирована основная идея — «концепция развития человека, как основного национального богатства». Президент четко сформулировал задачи всех органов власти — обеспечить гарантии жизненно важных интересов людей. И это не просто слова — страна готова к серьезным увеличениям затрат на важнейшие национальные проекты. Для того, чтобы наши люди могли вести такую жизнь, которую считают достойной для себя. Глава государства продемонстрировал, как глубоко и точно знает все проблемы, которые сегодня волнуют россиян. Это медицина, образование, культура, развитие молодежи, повышение зарплат бюджетникам. Во главу угла ставится сбережение народа, семьи и семейных ценностей. В Челябинске ведется большая работа по наделению многодетных семей земельными участками под строительство. Президент предложил освободить такие семьи от земельного налога. И это значимая поддержка для них. Челябинская городская Дума уже в ближайшее время разработает проект решения для реализации этого поручения. — рассказал сайту «Первый областной» отметил председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.

А член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государтсвенному строительству Олег Цепкин затронул такое понятие, как финансовая грамотность. По словам сенатора, темы, выходящие на данный термин в послании Владимира Путина, звучали с многих сторон.

Первое — решение демографических проблем, потому что у нас в России уже не первый год происходит снижение численности населения. Президент сегодня озвучил целый пакет разных социальных мероприятий, льгот, связанных с поддержкой семей и далее перевел тему в плоскость кредитования, микрофинансовых организации и естественно для всех слоев населения. И для молодежи, которая участвует в демографической тематике и для всех возрастных категорий России. Финансовая грамотность подразумевает проведение ликбезов, включение дополнительных предметов для молодежи, средних, специальных и высших учебных заведений, а также для людей старшего возраста. В Челябинской области, в рамках нашей темы по старшему поколению, мы ее реализуем, уже второй год проводим программу мероприятий по финансовой грамотности с помощью челябинского филиала нашего финансового университета. И будем продолжать эту программу. Ну и сейчас мы с губернатором обсудили этот вопрос, и более детально Борису Дубровскому предоставлю наши предложение. Нужно делать в Челябинской области локальную программу финансовой грамотности. — прокомментировал сайту «Первый областной» Олег Цепкин.

Председатель комитета по информационной политике южноуральского парламента Марина Поддубная считает, что в этом году в Послании не было преамбулы, а глава государства начал выступление, что называется «С места в карьер» когда произнес фразу: «С такими настроениями к снаряду не подойти».

Сегодня власть не просто не имеет право раскачиваться, она должна брать себя в оборот и делать это каждую минуту. Я 100% согласна с тем, что проекты работают. Развивается образование, здравоохранение. Вокруг этих проектов должно концентрироваться финансирование, должно быть объединение власти, общества, СМИ. Люди должны понимать, куда и с чем мы идем и что получим. Не завтра, не через 10 лет, а что с нами происходит сейчас и что будет завтра. Первое, что я услышала — абсолютно неожиданно, никто не мог предположить, что разговор начнется с семьи. А что может быть важнее? Это то, с чего мы начинаем каждый день, семья — это вопросы образования и здоровья. Неожиданно, но абсолютно актуально. То, с чем люди приходят на прием к любому депутату, без чего не обходится человек с любым человеком, который живет в Челябинской области. — сказала Марина Поддубная.

Отметим, что в рамках Послания к Федеральному Собранию Владимир Путин поручил парламентариям уже в будущую сессию Государственной Думы принять закон о квотировании выбросов. Инициатором данного проекта выступала Челябинская область. Согласно закону, для каждого предприятия будет определен индивидуальный норматив, который нельзя будет превышать. Учитываться будут не только выбросы, но и количество автомобилей, и множество других факторов, загрязняющих воздух.

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