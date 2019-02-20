/ Закон о квотировании выбросов примут в весеннюю сессию

Инициативу лоббировал губернатор Борис Дубровский.

Челябинская инициатива — закон о квотировании выбросов — вступит в силу. Так сообщил Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. Он предложил снова рассмотреть закон во время весенней сессии и порекомендовал принять его. Таким образом, идея Бориса Дубровского о естественном сокращении выбросов на предприятиях и больших штрафах за превышение индивидуальных нормативов, будет действовать. Пилотный регион — Челябинская область.

Лоббисты пытаются притормозить закон о квотировании выбросов, но так не может продолжаться бесконечно. При принятии таких решений мы должны руководствоваться волей народа. Прошу принять закон в весенней сессии. — сказал Владимир Путин.

Напомним, что по закону о квотировании выбросов каждому предприятию определят индивидуальный норматив, превышать который будет нельзя. Будут учитывать не только выбросы предприятий, но и количество машин в районе и других факторов, загрязняющих воздух. В Челябинской области уже даны поручения начать работу.