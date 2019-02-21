/ Южноуральские «зеленые» бренды будут завоевывать рынок России

Создать защищенный бренд отечественной продукции пообещал Владимир Путин.

Бренд отечественной «зеленой» продукции создадут в России. Защищать его пообещал президент России Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. Президент подчеркнул: нужно пользоваться природными возможностями страны для наращивания производства чистой продукции.

Поручаю Правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей. — сказал Владимир Путин.

Для Челябинской области это отличная возможность покорить российский рынок своей продукцией, а затем и зарубежной. В регионе активно развивается производство молочной продукции, мясных изделий, овощеводство — все, что покупают россияне. Есть и уникальные товары, например, растительные йогурты, кисели и молоко, их производят на заводе растительных напитков.

Значительные инвестиции направляются на технологическое перевооружение и внедрение инноваций на предприятиях агропромышленного комплекса области. В результате мы не только обеспечиваем качественными и разнообразными продуктами питания собственное население, но и вывозим продукцию в другие регионы страны, и у нас есть возможности для увеличения ее выпуска. Кроме того, государственная поддержка аграрного сектора дает возможность увеличивать производство натуральных экологичных продуктов на основе развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Фермеры производят половину южноуральского зерна, ежегодно возвращая в сельхозпроизводство тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Первым из аграриев на посыл президента откликнулся Олег Коптелов. Он хочет создать пчелопарк в Чесменском районе. Сегодня продукция его частной пасеки представлена в магазине «Чурилово». Объем производства у него до 10 тонн в год, а с пчелопарком показатели должны увеличиться в 10 раз.

Заключаем договоры с фермерами, которые помогу нам разработать кормовую базу. В этом году планируем посев медоносных трав на семена. Готовимся, подбираем оборудование, чтобы снизить себестоимость продукции и поднять производительность труда. Это позволить снизить стоимость мёда, но сохранить его качество, и в перспективе завоевать не только российский рынок, но и зарубежный. Сегодня изучаем опыт других регионов по экспортным поставкам и других стран. Наша задача — поставлять брендированную продукцию, что позволит нам формировать необходимую добавочную стоимость, завоевать своего потребителя. — рассказал Олег Коптелов.

Многие уральские продуктовые бренды уже известны на российском рынке, и теперь предприятия готовы увеличивать выпуск «зеленой» продукции, чтобы покорять и зарубежье.