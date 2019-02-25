/ Социальный контракт как поддержку южноуральцев одобрили на федеральном уровне

Выплаты будут финансироваться из бюджета страны.

Южноуральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогает правительство региона. Такую форму работы поощряет президент Владимир Путин. Глава государства отметил во время Послания Федеральному собранию, что работающий механизм поддержки — социальный контракт. Именно его уже предоставляют в Челябинской области.

Задача государства — поддержать людей, когда рядом нет близких и помощи от родных. В области мы из года в год увеличиваем число людей, с которыми заключаются социальные контракты. Это помощь необходима ряду наших граждан, кто попал в сложные жизненные ситуации. Если в первый год реализации было заключено 13 социальных контрактов, то в 2018 году — 72. То есть помощь пришла 72 семьям. Поддержка предоставляется адресно, исходя из конкретной жизненной проблемы. Ситуации у людей самые разные. — отметил Борис Дубровский.

Например, семья из Кусинского района смогла купить корову, заключив социальный контракт. Ей выделили 30 тысяч рублей, те самым помогли организовать подсобное хозяйство.

Конечно, мы поддерживаем инициативу нашего Президента Владимира Путина о соцконтракте. Лично мне соцконтракт очень помог. Купила корову, а она за три года приплод дала: телочку и два бычка. У меня четверо детей, воспитываю их одна. Младшим, двойняшкам, по два года. Благодаря соцконтракту я встала на ноги, теперь у меня есть доход, мяса — полный холодильник. Из молока делаем творог, сметану, сыр. Дети это все с удовольствием едят. Раз президент обратил внимание на соцконтракт, теперь, видимо, он будет помогать еще большему количеству людей встать на ноги. А это важно, когда ты оказался в сложной ситуации, как мы, и казалось, что выхода нет, но хорошо, что эти трудности оказались временными, теперь у нас все хорошо. — рассказала мать четверых детей из Кусинского района Альфия Хабихужина.

Теперь соцконтракт получит поддержку из федерального бюджета.

Кроме того, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации южноуральцы могут обратиться к населению за предоставлением единовременной помощи.