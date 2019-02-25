Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Социальный контракт как поддержку южноуральцев одобрили на федеральном уровне

Социальный контракт как поддержку южноуральцев одобрили на федеральном уровне

Выплаты будут финансироваться из бюджета страны.
сегодня в 14:40
  |  Общество

Южноуральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогает правительство региона. Такую форму работы поощряет президент Владимир Путин. Глава государства отметил во время Послания Федеральному собранию, что работающий механизм поддержки — социальный контракт. Именно его уже предоставляют в Челябинской области.

Задача государства — поддержать людей, когда рядом нет близких и помощи от родных. В области мы из года в год увеличиваем число людей, с которыми заключаются социальные контракты. Это помощь необходима ряду наших граждан, кто попал в сложные жизненные ситуации. Если в первый год реализации было заключено 13 социальных контрактов, то в 2018 году — 72. То есть помощь пришла 72 семьям. Поддержка предоставляется адресно, исходя из конкретной жизненной проблемы. Ситуации у людей самые разные. — отметил Борис Дубровский.

Например, семья из Кусинского района смогла купить корову, заключив социальный контракт. Ей выделили 30 тысяч рублей, те самым помогли организовать подсобное хозяйство.

Конечно, мы поддерживаем инициативу нашего Президента Владимира Путина о соцконтракте. Лично мне соцконтракт очень помог. Купила корову, а она за три года приплод дала: телочку и два бычка. У меня четверо детей, воспитываю их одна. Младшим, двойняшкам, по два года. Благодаря соцконтракту я встала на ноги, теперь у меня есть доход, мяса — полный холодильник. Из молока делаем творог, сметану, сыр. Дети это все с удовольствием едят. Раз президент обратил внимание на соцконтракт, теперь, видимо, он будет помогать еще большему количеству людей встать на ноги. А это важно, когда ты оказался в сложной ситуации, как мы, и казалось, что выхода нет, но хорошо, что эти трудности оказались временными, теперь у нас все хорошо. — рассказала мать четверых детей из Кусинского района Альфия Хабихужина.

Теперь соцконтракт получит поддержку из федерального бюджета.

Кроме того, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации южноуральцы могут обратиться к населению за предоставлением единовременной помощи.

Общество
Организовать достойную паллиативную помощь для всех нуждающихся поручил Владимир Путин
20.02.2019
Организовать достойную паллиативную помощь для всех нуждающихся поручил Владимир Путин
Происшествия
Борис Дубровский: «Всем пострадавшим оказывается и будет оказана необходимая помощь и поддержка»
31.12.2018
Борис Дубровский: «Всем пострадавшим оказывается и будет оказана необходимая помощь и поддержка»
Общество
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
24.08.2018
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
Общество
Больше тысячи семей получат гуманитарную помощь от южноуральцев
20.08.2018
Больше тысячи семей получат гуманитарную помощь от южноуральцев
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов
сегодня в 17:07
В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов
Общество
Главы районов ежедневно мониторят работу подрядчиков по уборке снега
сегодня в 16:39
Главы районов ежедневно мониторят работу подрядчиков по уборке снега
Общество
Фронтовику из Челябинской области передали потерянную в победный год медаль
сегодня в 16:15
Фронтовику из Челябинской области передали потерянную в победный год медаль
Общество
Два спортсмена получили травмы на курорте «Солнечная долина»
сегодня в 16:09
Два спортсмена получили травмы на курорте «Солнечная долина»
Хоккей
Сергей Мозякин возглавил список самых дорогих игроков КХЛ
сегодня в 15:58
Сергей Мозякин возглавил список самых дорогих игроков КХЛ
Общество
Задержанный в Москве экс-омбудсмен остается на свободе
сегодня в 15:48
Задержанный в Москве экс-омбудсмен остается на свободе
Спорт
Спортсмены и гости Кубка мира по фристайлу высоко оценили организацию турнира
сегодня в 15:22
Спортсмены и гости Кубка мира по фристайлу высоко оценили организацию турнира
Общество
Незнакомцу нужно всего 5 минут, чтобы уговорить вашего ребенка уйти вместе с ним
сегодня в 15:21
Незнакомцу нужно всего 5 минут, чтобы уговорить вашего ребенка уйти вместе с ним
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6