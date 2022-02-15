Отпуск в пандемию: какие страны ослабили и отменили ограничения для путешественников

Рассказываем, как изменились антиковидные меры для туристов с февраля 2022 года

В мире продолжается распространение штамма омикрона. Но, несмотря на это, ряд стран с 15 февраля заявил об ослаблении антиковидных мер для путешественников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Некоторые страны и вовсе снимают все ограничения. Разбираемся, какие требования ждут южноуральцев, отправляющихся в отпуск за границу.

ИНДИЯ

Индия объявила о том, что с 14 февраля страна отменяет обязательный недельный карантин для иностранцев, приезжающих в отпуск. Также отменили и ПЦР-тест на восьмой день пребывания в Индии. Вместо карантина туристам нужно будет заниматься самонаблюдением за своим здоровьем — измерять температуру и при первых признаках болезни обратиться к врачу. В страну могут въехать как привитые, так и непривитые туристы.

ОАЭ

В ОАЭ заявили о запуске постепенной отмены антиковидных мер для туристов. Все ограничения на максимальное количество людей в транспорте, туристических местах, торгово-развлекательных центрах и других коммерческих предприятиях должны быть сняты уже к середине февраля. При этом Эмираты сохраняют масочный режим для всех — туристов и местных жителей.

ТУНИС

Власти Туниса отменили 5-дневный карантин при въезде для непривитых. Теперь им нужен будет только ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо отрицательный результат экспресс-анализа, сделанный не более чем за 24 часа до регистрации на рейс. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на 5-дневную самоизоляцию в свой отель.

С 15 февраля послабления ждут и вакцинированных туристов, им не придется сдавать тест до вылета. Вакцинированным россиянам необходимо будет предъявить только прививочный сертификат с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. Тунис признает все российские вакцины. Обязательным требованием для всех путешественников остается заполнение анкеты до вылета в страну. Во всех регионах Туниса с 10 февраля отменен комендантский час.

ВЬЕТНАМ

С 9 февраля въезд во Вьетнам разрешен полностью вакцинированным и переболевшим коронавирусом россиянам (без вакцинации). Путешественников ждет ПЦР-тестирование перед вылетом и бесплатные тесты во время отдыха. С 15 февраля 2022 года страна снимает ограничения на международное регулярное авиасообщение. Теперь из Москвы в Ханой и Нячанг можно будет улететь на прямом рейсе.





МАЛАЙЗИЯ

Малайзия планирует смягчить правила въезда с 1 марта 2022 года. Путешественники, въезжающие в страну, должны будут пройти тесты на COVID-19 перед отъездом и по прибытии. По предварительным данным, без карантина пустят только вакцинированных туристов. Окончательное решение о сроках открытия границ Малайзии для международных туристов должен принять кабинет министров.

Ранее власти Малайзии уже анонсировали перезапуск въездного туризма, в том числе с 1 января 2022 года. Однако в последний раз этому помешало активное распространение варианта омикрон. По информации туроператоров, сегодня россияне, привитые «Спутником V» и вакцинами, одобренными ВОЗ, могут путешествовать в Малайзию, но только на остров Лангкави и только через обязательный 7-дневный карантин.

НОРВЕГИЯ

Норвегия с 12 февраля 2022 года сняла практически все ограничения, связанные с COVID-19. Так, внутри страны отменили обязательные ранее дистанцию в один метр и использование маски. Кроме того, в Норвегии нет больше требования к изоляции больных коронавирусом, им предлагается оставаться дома в течение только четырех дней.

Россиянам для путешествия в эту страну теперь не потребуются прививочные сертификаты и тесты. Отменено даже заполнение электронной анкеты для вылета, все вернулось к правилам въезда до начала пандемии.

БЕЛЬГИЯ

Бельгия с 11 февраля объявила о дальнейшем ослаблении ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Будет разрешено открыться ночным клубам, отменяется требование о ношении масок учащимися начальной школы. Бары смогут продлить часы работы после полуночи и снять ограничения на количество клиентов за столом, а концерты будут возможны с большим количеством участников. Доступ в помещения по-прежнему будет по COVID-пропуску, в котором отражена информация о вакцинации, свежем ПЦР-тесте или выздоровлении от инфекции.

ТАИЛАНД

Таиланд, который предъявлял самые суровые требования для путешественников, тоже постепенно выходит из жесткого локдауна. С 1 февраля 2022 года привитым туристам из России («Спутник V» подходит) можно прилететь в страну по программе Test&Go, вместо действовавшей до конца января «Песочницы».

Теперь соблюдать карантин в гостинице необходимо всего 2 дня: в первый день, по прилете, до получения результатов ПЦР-теста, сданного в аэропорту; на 5-й день пребывания — тогда же сделать 3-й ПЦР-тест. Проживать 1-й и 5-й день в стране необходимо в отеле с сертификатом SHA Extra. Это необязательно должна быть одна и та же гостиница.

Турция сегодня остается страной, где для туристов действуют очень демократичные требования. Однако Ассоциация туроператоров России сообщила, что уже этой весной стоимость туров в эту страну может вырасти. Эксперты турбизнеса Челябинска объяснили ИА «Первое областное», что новости про рост цен — это искусственно созданный туроператорами ажиотаж для стимуляции продаж. Стамбул — одно из самых популярных туристических направлений этой зимы. Подготовили для вас маршрут на пять дней.

Напомним, с 1 марта в России возобновят чартерное и регулярное авиасообщение с Кипром из российских аэропортов, а также увеличат количество рейсов в Грецию. С 21 февраля увеличится количество рейсов в Германию, Венгрию и на Шри-Ланку. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Перед путешествием россиянам рекомендуют привиться от коронавируса.

Об отдыхе за рубежом во время пандемии, популярных направлениях и вакцина-турах глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода ранее рассказала в интервью ИА «Первое областное».